Sahipsiz evler Mudanya’nın kanayan yarası!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde her mahalle arasında varlıklarını sürdürmeye çalışan, sahipleri tarafından terk edilmiş eski binalar her an çökme tehlikesiyle insanları tehdit eder duruma geldi.BURSA (İGFA) - Mudanya ilçesinde özellikle eski Rum evlerinin yoğun olduğu bölgede bulunan tarihi binalar yıkık dökük durumda.

Sahipleri maddiyatsızlık ya da ilgisizlikten evlerini restore ettirmiyor. Acıların ve mutlulukların yaşandığı evler Mudanya’nın kanayan ve kangrene dönmüş yapıları olarak görülüyor.

Eski tarihi binalar şu anda günübirlik ilçeye gelenlerin fotoğraf çektirdikleri mekânlar olarak dikkat çekerken, bazı dizi ve film çekimlerinde de plato olarak kullanılıyor.

Gelin ve damatlar da düğün fotoğraflarını deniz manzaralı bu eski binaların önünde çektiriyor.

"Bu değerli evlerin korunmasında sadece yetkililer değil bizler de suçluyuz” diyen sakinler, “Korumakta üzerimize düşeni yaptığımızı söyleyemeyiz. Buraları bazı kişilerin adeta çöplükleri olmuş, gelip geçenler elindeki evsel atığı fırlattığı, duvarlarına gelişi güzel yazıların yazıldığı panolar ve çöplerin atıldığı yerler oldu. Bütün isteğimiz valilik ya da belediyelerin eski evleri ele alarak restore ettirmeleri. Bu sayede hem kötü görüntü ortadan kalkacak, hem de ilçenin turizmine katkı sağlanmış olacaktır" görüşlerine yer verdi.