Şahinler suç örgütü 'Kafes'lendi!

Antalya merkezli ilde düzenlenen “Kafes-27” Operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin’in adını kullanan”;"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-27” Operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1742057683505537071