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SAHİMSEN: Temel hakların verilmesini istiyoruz

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yapan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sağlık çalışanlarının, hekimlerinin sorunları halen giderilmemiş durumda olduğuna dikkati çekerek, temel hakların bir an önce verilmesi istediklerini kaydetti.İSTANBUL

GÜNDEM 14.03.2024, 09:26
SAHİMSEN: Temel hakların verilmesini istiyoruz

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yapan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sağlık çalışanlarının, hekimlerinin sorunları halen giderilmemiş durumda olduğuna dikkati çekerek, temel hakların bir an önce verilmesi istediklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - 14 Mart Tııp Bayramı dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) başkanı Özlem Akarken değerlendirmelerde bulundu.

“O günden bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Beni Türk Hekimlerine emanet edin’’ Giderlerse gitsinlere’’ kadar geldik. Pandemide alkışlandık sonra ’yeterince zam almadınız mı ağlamayın’ durumuna geldik" diyen Akarken, "Eğitim öğretimimize karşın hak ettiğimiz değeri görüyor muyuz düşünülür.  Gelişmişliğin karnesinde eğitim ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu her birey bilmektedir. Devasa şehir hastaneleri, hala önlenemeyen gerekli yaptırımlı cezaların olmadığı şiddet, personel eksiklikleri, adil olmayan nöbet paraları, kısa süreli MHRS randevuları, geçici görevlendirmeler, görev tanımlarının günümüzün şartlarına göre güncellenmemesi, sağlığımız ve iyiliğimiz için bir sistem ama mağduriyetler azalacağına çoğalıyor" dedi.

Akarken açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu:

YENİ NESİL HEKİM OLMAK İSTEMİYOR

"Dil kurslarına müracaat edenleri sağlık alanında incelediğimizde; özellikle yeni nesil, ülkemizde hekim olmayı tecrübe bile etmek istemiyor. Direk yurtdışına gitme niyetindeler. Maddi–manevi en zor eğitim süreçlerinden geçen hekimler ve en fazla çalışan, yıllık izin dışında tatili olmayan, çocuğu hasta olduğunda izin vermek için en çok düşünülen ve çoğunlukla alamayan, yaşlandıkça daha çok çalışan, yıpranan, mesleğini bilimsel kriterlerle yapmak için çırpınan ama hak ettikleri ötelenen bir grup sağlık çalışanı aslında sağlık kurumunda çalışanlar. Bir kurumda 4-A 4-B 4-C 4-D farklı statülerde emekçi varsa ve eğitim öğretime karşı ücretlendirme yapılmıyorsa özlük haklarında bir düzenleme beklememiz elzemdir.

Ek gösterge düzenlemesi kamu personelinde eksik yapılmıştır. Hekimler hak ettiği ek göstergeyi alamamıştır. Hekime en az 7800 ek gösterge verilmelidir. Bu arada Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar dışında Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, YÖK’e bağlı kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarının da özlük hakları düzenlenmelidir. Bütün sağlık kurumlarında çalışanların özel hizmet tazminatlarının artırılması, yıpranmanın geçmişe işlemesi kısacası hekimler başta olmak üzere sağlık kurum çalışanları olarak çalışırken ve emeklilikte hakkımızı istiyoruz. Bu nedenle emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlemesi şart".

KİŞİ BAŞINA EN AZ HEKİM DÜŞEN ÜLKE TÜRKİYE

Bu arada kişi başına en az hekim düşen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, "Hekim başına en çok hasta düşen ülke Türkiye… OECD içerisinde en iyi olduğumuz alan sağlık ama sınırlı kaynakla mucizeler başaran insanlar neden sahipsiz? Hekimlik meslek kanunu ve 39 sağlık branştaki mesleklerin meslek kanunu şart. Her yere eğitim kurumu açabiliriz ama mezununa atama veremiyorsak gerekli planlama yapılmadan yapılan atanmalar büyük sorun alt ediyor. Yakın zamanda sonuçlanacak diş hekimlerde göreceğimiz gibi 20.000 atama bekleyen diş hekimi varken 286 diş hekimi atanabilecek. TUS ve DUS sınavlarında kontenjanlar az. Bu sınavlar sonucunda eğitim görülecek kurumlarda eğitimi verecek uzman hekimlerin sayısı da düşündürücü" dedi.

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