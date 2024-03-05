SAHİM-SEN: Diş hekimleri hayal kırıklığı yaşadı

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılının ilk defa ve yeniden atama Diş Hekimi kadro sayısını açıkladı. Atama bekleyenler açısından tam bir hayal kırıklığı yaşandıİSTANBUL (İGFA) - Diş hekimi kadro sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 2024 yılının ilk defa ve yeniden atama Diş Hekimi kadro sayısını 286 kişi olarak duyurdu.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Atama bekleyen diş hekimlerinden en az 1.000 diş hekimimiz atanma umuduyla bekliyorlardı. Maalesef sayı 286 kişi olarak listeye yansıdı" diyerek, durum tespitinde bulundu.

"Öğretim görevlisi ve eğitim hastanesi bile olmadan, sürekli yenisi açılan diş hekimliği fakültelerinden her yıl binlerce diş hekimi mezun edilmesi sonucu, 20 bine yakın atama bekleyen diş hekimi ile hekim enflasyonu meydana gelmişken, bu açıklanan 286 adet kadro Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığı için toplum sağlığımız ve atama bekleyen hekimler için acı bir tasarruf oldu" diyen Akarken, üstelik açılan kadroların içinde Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevlerinin de olduğunu söyledi.

VATANDAŞ ÇAREYİ ÖZEL KLİNİKLERDE ARIYOR

Akarken şu açıklamalarda bulundu: “Ağız Diş Sağlık Merkezleri personel yetersizliği ile beraber malzeme yetersizliği yaşamakta. Cezaevlerinde görev yapan sağlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler gözardı edilmekte ve atama görüp sonrasında şartlar dolayısıyla istifa eden personeller de mevcut. Ülkemizin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurulmadan, nüfus artışı hesaplanmadan, gerekli alt yapı hazırlığı yapılmadan devam eden bu süreç sonunda, kamudaki ağız diş sağlığı tedavileri sonuçsuz kalmakta vatandaşımız özel kliniklerde derdine derman aramaktadır" dedi.

DEFALARCA UYARMIŞ, 20 BİNE YAKIN DİŞ HEKİMİ ATAMA BEKLİYOR DEMİŞTİK

Diş hekimi alım sayısı açıklanmadan önce defalarca uyardığını ifade eden Akarken, "Atama bekleyen 20 bine yakın diş hekimi olduğunu söylemiştik. Kamuda Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti alabilen hasta sayısının artırılması için, mevcut diş hekimlerine daha fazla MHRS açılması ile konuyu çözmeye çalışanların ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin girişimsel işlemlerden oluştuğunu unuttuğunu değerlendirmekteyiz. Bakanlık bünyesinde kurulan, Türkiye yüzyılına yakışır ‘Ağız ve Diş Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün çözüm odaklı çalışmalarını bekliyoruz. Ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti'nin etkili ve geniş kitleye ulaşmasını sağlamak için, nüfusa dayalı diş hekimi planlaması ve ataması yapılmalıdır. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı sorunu çözecek mercilerdir" diye konuştu.