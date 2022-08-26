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Sahillerin 'Güven'i Bursalılara kapılarını Mudanya'da açıyor

GÜNDEM 26.08.2022, 13:20
Sahillerin 'Güven'i Bursalılara kapılarını Mudanya'da açıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan “TCSG Güven” gemisi Bursa’nın Mudanya İskelesi’ne demirleyecek.BURSA (İGFA) – Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın büyük korveti, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa Mudanya'da ziyarete açılıyor.

88,60 metre uzunluğunda, 12,20 metre genişliğinde olan 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan 702 borda numaralı “TCSG Güven” adlı gemi Mudanya’ya geliyor.

Mudanya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, geminin 27 Ağustos Cumartesi günü Mudanya ilçe girişindeki BUDO İskelesi’ne demirleyeceği bildirildi. Saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Bursalı vatandaşların ziyaretine açık olan gemiyi ziyarete gelen konuklara askeri yetkililerin faaliyetler ve geminin özellikleri ile ilgili bilgiler vereceği kaydedildi.

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