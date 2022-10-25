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SAHA EXPO kapılarını açtı

GÜNDEM 25.10.2022, 18:38
SAHA EXPO kapılarını açtı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Saha Expo’nun açılış törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Bakanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın (SAHA Expo) açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in de yer aldığı törende konuşan Bakan Akar, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonun sektörde önemli bir farkındalık ve etki oluşturduğunu belirtti.

Dünyanın ve bölgenin sosyal, ekonomik, politik, askerî, teknolojik ve çevresel birçok faktör nedeniyle hassas bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Bakan Akar; güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemin yaşandığını bildirdi.

Ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanmasından siber alanın korunmasına kadar birçok alanda savunma yatırımlarını artırdığını, uluslararası alanda çok yönlü ilişkiler geliştirdiğini ifade eden Bakan Akar, “Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne hâline gelmiş; ülkemizin etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur.” diye konuştu.

Buna bağlı genişleyen risk ve tehdit yelpazesine dikkati çeken Bakan Akar, “Böyle bir ortamda reel-politik verilerle hareket ederek gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler karşısında proaktif davranan Türkiye, bölgesinde ve çeşitli coğrafyalarda istikrar sağlayan ve güven veren bir ülke konumundadır. Bu çerçevede kahraman Mehmetçik de ‘Hudut namustur!’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ve ‘Terör neredeyse hedef orasıdır!’ anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda mücadele etmekte,  denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumakta, egemenlik ve bağımsızlığımız ile savunma ve güvenliğimizi sağlamaktadır. “

ASIL YAYILMACI YUNANİSTAN’IN KENDİSİ

Türkiye’nin tüm komşularının hudutlarına, egemenlik haklarına daima saygılı olduğunu ve olmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, tek amaçlarının Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Komşularımızdan da beklentimiz, egemenlik haklarımıza saygı göstermeleri ve uluslararası hukuka, akla ve mantığa uygun davranmalarıdır. Bu çerçevede tüm provokatif eylem ve söylemlere rağmen komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını daima açık tutmaya büyük gayret gösteriyor, bölgemizin istikrarı için her zaman barış elimizi uzatıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen fuarın açılışı sonrasında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ve  Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile stantları gezdi.

Bakan Akar, tören öncesinde de Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky ile fuar alanını gezerek bilgi aldı.

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