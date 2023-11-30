Sağlıkta ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yönetmelik değişikliği ile ilgili paylaşımda bulundu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1729982500024295784
"Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılıyor" diyen Bakan Koca, yönetmeliğin içinde bulunulan Kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe gireceğini kaydetti.
Yönetmelik, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.
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