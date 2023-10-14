Sağlıklı Kentler Birliği Mardin'de toplandı

Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla Mardin'de gerçekleştirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde Artuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, üye belediyelerden 139 temsilci katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, toplantının açılışında, tarih, kültür, hoşgörü ve medeniyetler şehri Mardin'in, huzur içerisinde bir arada yaşamanın dünyadaki nadide örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlıklı kentlerin, sadece binaların değil, aynı zamanda insanların da sağlığını, huzurunu ve refahını merkeze alan şehir planlaması ve yönetimini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:"Vatandaşlarımızın, her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirerek kamu çalışmalarında sürdürülebilir çözümler üreterek sağlıklı kentler oluşturabilmek nihai hedeflerimiz arasındadır. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile sağlıklı bir dünya için şehirlerimizi akıllı, yeşil, dirençli ve emniyetli birer yaşam merkezleri haline getirmek sorumluluk ve görev alanımız içinde yer aldığını unutmuyoruz. Bu hususlar hepimiz için azami derecede önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerle beraber, gönülleri de hep birlikte el ele ihya ve inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi şehirciliğin ve belediyeciliğin de yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz ve hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."dedi

FİLİSTİN BÜTÜN İNSANLIĞI ACISI

Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bugün birlik ve beraberlik üzerinde yoğunlaşırken, dünyanın başka bölgelerinde acı olaylarla, birlik ve beraberliklere gölge düşürüldüğünü ifade etti.

Filistin'e yönelik son dönemde yaşanan saldırıları gördükçe, "tek sağlık, tek gezegen, tek toplum" temasının ne kadar kritik ve acil olduğunu daha da fazla anladıklarını kaydeden Aktaş, açıklamalarına şöyle devam etti "İnsanlık olarak, tek bir gezegeni paylaşıyoruz. Bu sebeple dünya üzerinde yaşayan her insanın birbirine karşı sorumluluğu var. Filistin 'de yaşanan acılar, sadece oradaki insanların değil, bütün insanlığın acısıdır. Dünya artık küçük bir köy. Bugün duyarsız kaldığımız olumsuz bir sürecin ya da destek verdiğimiz olumlu bir durumun hepimizin hayatını etkileyeceğini unutmamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasi parti başkanlarımıza konuyla alakalı gösterdikleri duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. Temennimiz, İsrail ve Filistin cephesinde kalıcı barışın sağlanması, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin huzura kavuşmasıdır. Üye belediyeler olarak Gazze'ye yönelik bir ilaç kampanyası başlatmak ve ilaçların Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ulaştırılmasını sağlamayı istiyoruz.Son yıllarda dünyanın, kamu sağlığı alanındaki gelişmeleri tehdit eden bir dizi krizin etkisi altında kaldı. Buna karşı belediye başkanları ve yönetimlerin gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapmaları gerekir"şeklinde açıklamalarda bulundu.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de katılımcıları ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından 7 kategoride düzenlenen 14. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda dereceye giren belediye temsilcilerine ödülleri verildi.