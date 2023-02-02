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SağlıkKent Konutları’na 24 saatte 456 başvuru

GÜNDEM 02.02.2023, 11:28
SağlıkKent Konutları’na 24 saatte 456 başvuru

SağlıkKent Konutları’nda kalan 212 daire için 24 saatte 456 başvuru yapıldı. Büyükşehir’in pandemi döneminde büyük emek harcayan sağlıkçılar için projelendirdiği konutlara yeterli başvuru olmamıştı. Kalan 212 daire için Yeni Evim Modeliyle satışlara başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Sağlık Kent Konutları projesinde 212 dairenin Yeni Evim Modeliyle satışı için başvurular başladı. Büyük ilgi gören projeye ilk 24 saatte 456 kişi başvurdu

Online yapılan başvurularda sağlıkçı olma koşulu aranmıyor. Kocaeli’de ikamet eden ve gerekli şartları yerine getiren tüm vatandaşlar başvurabiliyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Yeni Evim Konut Finansman modeli kapsamında 0,69 kredi oranı ile kredilendirilecek daireler için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Başvuru işlemleri online olarak www.kentkonut.com.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Hak sahipleri kura sistemi ile belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuranların Kocaeli ilinde ikamet etmesi, son 1 yıl içerisinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödenirken tamamı peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılacak.

Satışa sunulan konutların kredi işlemleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli kapsamında yapılacak. Buna göre başvuru yapanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.

36 bin 093 m² alanda hayata geçirilen projede; 69,86 m²‘lik 1+1, 88,05-98 m²’lik 2+1, 132,05-135,13 m²‘lik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 m²’si yeşil alan, 915 m²’si çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 036 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı devam eden projenin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

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