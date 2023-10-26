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Sağlıkkent Konutları'nda ön teslimat 20 Kasım’da

GÜNDEM 26.10.2023, 09:49
Sağlıkkent Konutları'nda ön teslimat 20 Kasım’da

Kocaeli'de tamamlanmasına az bir süre kalan Sağlıkkent Konutlarındaki çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kent Konut’un Kartepe’de teslime hazırlanan Sağlıkkent konutlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Gündoğdu’ya Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, firma yetkilileri ve proje koordinatörleri eşlik etti. Sağlık personelinin yüzünü güldüren projenin teslimine sayılı günler kala konutları gezen Genel Sekreter Gündoğdu, projeyi en ince ayrıntısına kadar yerinde inceleyerek, teknik personelden son durum hakkında bilgi aldı.

ÖN TESLİM PROGRAMI BELLİ OLDU

Toplam 36 bin 93 metrekare alan üzerinde inşa edilen, her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede, ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak. 502 dairenin olduğu Sağlıkkent Konutlarında, 52 adet 1+1 daire, 350 adet 2+1 daire ve 100 adet 3+1 daire yer alıyor. Teslim aşamasına yaklaşılan ve çalışmaların hızla sürdüğü projede, daire içi ve altyapı imalatları tamamlandı. Site içi yol ve peyzaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Sağlıkkent Konutlarında dairelerin ön teslimatı 20 Kasım tarihi itibariye başlayacak.

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