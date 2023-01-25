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Sağlıkçılardan yemek isyanı! Sağlıklı yemek çalışanların da hakkı!

GÜNDEM 25.01.2023, 14:32
Sağlıkçılardan yemek isyanı! Sağlıklı yemek çalışanların da hakkı!

Sağlık çalışanları için üretilen yemeklerde sürekli yabancı cisimler çıkmasına çalışanlar ve Türk Sağlık Sen üyeleri tepki gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yapmış olduğu açıklamada, yemeği ölçülü yemek, hazmetmeyi beklemenin yemek ile ilgili bilimsel tavsiyeler olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam içinde önemli kriter olduğunu söyledi.

Yemeklerde malzemenin kaliteli olması, çeşitlilik, mevsimine göre gıda tüketme ise sağlık için zaruret olduğunu kaydeden Çeker, "Fakat Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve hastaneye bağlı faaliyet gösteren İzmit Alikahya Yerleşkesi'nde fedakârca hizmet üreten sağlık çalışanlarımız için verilen yemekler bu zaruretlerin tamamen dışındadır. Bu durum öylesine bir hal almıştır kihastane bünyesinde görev yapan çalışanlar yemeklerden çıkan yabancı cisimler hakkında defalarca tutanakla bu durumu tespit edilmişlerdir" dedi.

MALZEMELER KALİTESİZDİR

Kurum çalışanları tarafından yapılan tespitler neticesinde çalışanların idareye resmi başvurular yaparak idarenin gerekli tedbirleri alması ve sorunu ortadan kaldırmasını talep etmelerine rağmen idare sorunu görmezden gelerek yok saydığını belirten Çeker, "Sorunu oradan kaldıracak süreci başlatmamıştır. İdare adeta görmedim, duymadım, bilmiyorum pozisyonuna girmiştir. Yemekte kullanılan malzemeler kalitesizdir. İçerisinden salyangoz, böcek, sinek vb.yabancı cisimlerin çıktığı, yine çıkan yemeklerin özensiz ve tatsız olarak servis edildiği ve personelin bu durumdan rahatsız olduğu bilgisi kurumda görev yapan personeller ve sendika üyelerimiz tarafından sendikaya intikal ettirilmiştir" diye konuştu.

Ameliyathanelere plastik kaplarda yemek servisi yapıldığını vurgulayan Çeker, "Sıcak yemekten plastik kaplar erimektedir. Bu da personeli rahatsız etmektedir. Bu özensizlik, hijyen konusunda dikkatsizlik nedeniyle sağlık çalışanları açısından ortaya çıkan durum ise insanın nimetle arasını açacak cinsten. Bu yemeği insan yiyecek be vicdansızlar denilecek türdendir.Hastanede görev yapan sağlık çalışanları yemeklerden çıkan yabancı maddelerin resimlerini çekerek, durumu tutanak ile de imza altına almış ve hastane idaresini bilgilendirmelerine rağmen idare uzun süredir üstüne düşeni bu zamana kadar yapmamış ve bir arpa boyu mesafe kat etmemiştir" diye konuştu.

İdarenin konuya duyarsız kalmaları sonucu kurumda görev yapan çalışanlar sorunu Türk Sağlık Sen’e intikal ettirerek, sorunun çözümüne katkı sunmasını talep ettiklerini anlatan Ömer Çeker, "İdare çalışanların yemekle ilgili soruna kayıtsız ve duyarsız kaldığı için sendika olarak konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne 17/01/2023 tarih ve 18 Sayılı yazı ile başvuruda bulunduk. Bu nedenle sorumlu sendikal anlayışımız ve çalışanlara karşı olansorumluluğumuz gereği Türk Sağlık Sen olarak İl Sağlık Müdürlüğün den olayda sorumlulukları olanlar hakkında,gereğini yapmasını bekliyor ve bu yemek işine el atarak firmanın keyfiyetinden kurtarmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Sendika olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Çeker, "Bir an önce bu durum düzeltilmelidir. Hastane çalışanlarının beklentisi nettir. Herkes sağlıklı, hijyen kurullarına özen gösterilen, tadı tuzu olan, içerisinden salyangoz, sinek, böcek, yabancı madde çıkmayan yemekler istemektedir. Sağlıklı yemek sağlık çalışanlarının da hakkıdır. İdare bunu teminle yükümlüdür. Bugün burada çalışanların isteğini net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Yemek meselesi çalışanların istediği gibi çözülene kadarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Süreci titizlikle takip edeceğiz" diye konuştu.

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