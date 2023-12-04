Son Dakika

'Sağlık Turizmi Çalıştayı' Sakarya'ya değer katacak

GÜNDEM 04.12.2023, 09:24
'Sağlık Turizmi Çalıştayı' Sakarya'ya değer katacak

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde turizm gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)'da "Sakarya Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirildi.Özden DEMİRCİ / SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Ticaret İl Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, oteller, seyahat acenteleri, kamu ve özel hastanelerin desteğiyle düzenlenen çalıştayda, Kocaeli Turizm Derneği ve İnternet Gazetecileri Federasyonu etik kurulu başkanı gazeteci Soner Kılıç, İnternet Gazetecikleri Haber Ajansı İGFA Bölge Sorumlusu 7.GÜN HABER gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Özden Demirci ve sektör paydaşları yer aldı.

ACAR, “HEDEFİMİZ BU POTANSİYELİHAREKETE GEÇİRMEK”

Sakarya Sağlık ve Turizm çalıştayında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, "Çalıştayla hedefimiz bu potansiyeli harekete geçirerek dünyada milyarlarca doları aşan hacme ulaşan sağlık turizminden aldığımız payı olabildiğince büyütmektir" dedi.

Kentin turizm bölgeleri, bu alanda yürütülen faaliyetler ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Sakarya'nın turizm açısından yüksek değere sahip olduğunu anlatan Acar, kentin coğrafi konumu ve ulaşım kolaylığı, konaklama kapasitesi, nitelikli iş gücü ve teknolojik altyapısıyla termal turizm ve sağlık alanında da büyük potansiyelinin bulunduğunu kaydetti. Acar, "Çalıştayla hedefimiz bu potansiyeli harekete geçirerek dünyada milyarlarca doları aşan hacme ulaşan sağlık turizminden aldığımız payı olabildiğince büyütmektir. Asıl işimiz, çalıştayın ardından raporlanarak hazırlanacak yol haritasının belirlenmesiyle başlayacak." dedi.

AVŞARBEY, “ÇALIŞTAYLA İLK ADIMI ATACAĞIZ”

Gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere altyapısı olan bazı illerin sağlık turizmi alanında dünyada isim yaptığını, özellikle Avrupa'dan çok ciddi müşterileri olduğunu söyledi.Sakarya Vali Yardımcısı Avşarbey, Sakarya'nın da bu alanda ismini duyuracağı ilk adımı çalıştayla atmak istediklerini kaydetti.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan yaptığı konuşmada,Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında dünyada başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Sağlık turizminde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin başı çektiğini, bunların bütün illere yayılması gerektiğini dile getirdi. Sağlık turizmi alanında bakanlık düzeyinde destekler olduğuna işaret eden Mercan, "Büyükşehirler dışındaki illerimiz, bunları çok fazla kullanmıyorlar aslında. Bunları kullanmak lazım." diye konuştu. Mercan, Sakarya'nın hem konum itibarıyla hem turistik değerleri açısından son derece avantajlı olduğunu kaydetti.

ÇALIŞTAY 5 ANA BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası binasında 5 Toplantı salonunda 5 ana başlık altında yapıldı.

1.Sağlık Turizminde Tanıtım Ve Pazarlama; Moderatörü Düzce Üniversitesi Dr. Fuat Yalman.
2.Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat Ve Etik İlkeler; Moderatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç
3.Sağlık Turizminde Sakarya’da İnsan Kaynakları; Moderatörü Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Çevirme
4.Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Hizmetler; Moderatörü Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Akbolat
5.Sakarya’da Destinasyon Yönetimi Ve Paydaşlar Arasıİlişkiler;   Moderatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr.Öğretim üyesi Didar Sarı Çallı.

MODERATÖRLER ÇALIŞMAYI DEĞERLENDİRDİ

Sakarya Sağlık Turizmi Çalıştayında, Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama, Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat ve Etik İlkeler, Sağlık Turizminde Sakarya'da İnsan Kaynakları, Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi ve Sonrası Hizmetler, Sakarya'da Destinasyon Yönetimi ve Paydaşlar Arası İlişkiler konu başlıkları ile ele alınarak Sakarya’nın sağlık turizminin yol haritası oluşturuldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Mallorca 15 11
17. Cadiz 14 11
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4