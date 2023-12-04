'Sağlık Turizmi Çalıştayı' Sakarya'ya değer katacak

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde turizm gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)'da "Sakarya Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirildi.Özden DEMİRCİ / SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Ticaret İl Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, oteller, seyahat acenteleri, kamu ve özel hastanelerin desteğiyle düzenlenen çalıştayda, Kocaeli Turizm Derneği ve İnternet Gazetecileri Federasyonu etik kurulu başkanı gazeteci Soner Kılıç, İnternet Gazetecikleri Haber Ajansı İGFA Bölge Sorumlusu 7.GÜN HABER gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Özden Demirci ve sektör paydaşları yer aldı.

ACAR, “HEDEFİMİZ BU POTANSİYELİHAREKETE GEÇİRMEK”

Sakarya Sağlık ve Turizm çalıştayında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, "Çalıştayla hedefimiz bu potansiyeli harekete geçirerek dünyada milyarlarca doları aşan hacme ulaşan sağlık turizminden aldığımız payı olabildiğince büyütmektir" dedi.

Kentin turizm bölgeleri, bu alanda yürütülen faaliyetler ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Sakarya'nın turizm açısından yüksek değere sahip olduğunu anlatan Acar, kentin coğrafi konumu ve ulaşım kolaylığı, konaklama kapasitesi, nitelikli iş gücü ve teknolojik altyapısıyla termal turizm ve sağlık alanında da büyük potansiyelinin bulunduğunu kaydetti. Acar, "Çalıştayla hedefimiz bu potansiyeli harekete geçirerek dünyada milyarlarca doları aşan hacme ulaşan sağlık turizminden aldığımız payı olabildiğince büyütmektir. Asıl işimiz, çalıştayın ardından raporlanarak hazırlanacak yol haritasının belirlenmesiyle başlayacak." dedi.

AVŞARBEY, “ÇALIŞTAYLA İLK ADIMI ATACAĞIZ”

Gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere altyapısı olan bazı illerin sağlık turizmi alanında dünyada isim yaptığını, özellikle Avrupa'dan çok ciddi müşterileri olduğunu söyledi.Sakarya Vali Yardımcısı Avşarbey, Sakarya'nın da bu alanda ismini duyuracağı ilk adımı çalıştayla atmak istediklerini kaydetti.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan yaptığı konuşmada,Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında dünyada başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Sağlık turizminde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin başı çektiğini, bunların bütün illere yayılması gerektiğini dile getirdi. Sağlık turizmi alanında bakanlık düzeyinde destekler olduğuna işaret eden Mercan, "Büyükşehirler dışındaki illerimiz, bunları çok fazla kullanmıyorlar aslında. Bunları kullanmak lazım." diye konuştu. Mercan, Sakarya'nın hem konum itibarıyla hem turistik değerleri açısından son derece avantajlı olduğunu kaydetti.

ÇALIŞTAY 5 ANA BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası binasında 5 Toplantı salonunda 5 ana başlık altında yapıldı.

1.Sağlık Turizminde Tanıtım Ve Pazarlama; Moderatörü Düzce Üniversitesi Dr. Fuat Yalman.

2.Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat Ve Etik İlkeler; Moderatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç

3.Sağlık Turizminde Sakarya’da İnsan Kaynakları; Moderatörü Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Çevirme

4.Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Hizmetler; Moderatörü Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Akbolat

5.Sakarya’da Destinasyon Yönetimi Ve Paydaşlar Arasıİlişkiler; Moderatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr.Öğretim üyesi Didar Sarı Çallı.

MODERATÖRLER ÇALIŞMAYI DEĞERLENDİRDİ

Sakarya Sağlık Turizmi Çalıştayında, Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama, Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat ve Etik İlkeler, Sağlık Turizminde Sakarya'da İnsan Kaynakları, Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi ve Sonrası Hizmetler, Sakarya'da Destinasyon Yönetimi ve Paydaşlar Arası İlişkiler konu başlıkları ile ele alınarak Sakarya’nın sağlık turizminin yol haritası oluşturuldu.