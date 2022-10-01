Sağlık-Sen Kocaeli'nden promosyonlara yakın takip

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, banka promosyonları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, kurum yetkililerinin bu konuda ivedi hareket etmelerinin çalışanların ve yöneticilerin lehine olacağını belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, banka promosyon anlaşmaları güncelleme çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık İş Kolunda olan kurum ve kuruluşların yetkilileri ile sürekli görüşerek gerekli güncellemelerin yapılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yapılan görüşmeler sonrasında İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun bankalara gerekli yazışmaları yaparak bu konuda yeni bir ihale yapılması yönündeki girişimini ve kararlılığını olumlu karşıladıklarını belirtti.

TÜYLÜOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, “Enflasyonun durulmayan yükselişi ardından sendikal faaliyet alanımıza giren iş yerlerinde görev yapan kamu çalışanlarının maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için banka ile kurumun yapmış olduğu promosyon sözleşmelerinin çalışanların lehine yeniden revize edilmesi veya iptal edilerek yeniden ihale edilmesi için Kurum amirleri ile yaklaşık 2 aydır görüşmeler yapmaktayız. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan yaklaşık 300’e yakın memur ile yaklaşık 910 işçi statüsünde toplamda 1210’a yakın personeli ilgilendiren banka promosyonlarının güncellemesi ile ilgili olarak mevcut banka ve diğer bankalara yeni bir ihale yoluna gidilmesi ile ilgili yazışmalar gönderilmiştir. Bu konuda çalışanların lehine bir girişimde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve ekibine çalışanlar adına teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız çalışanların enflasyona yenik düşmemeleri için en yüksek banka promosyonlarını almalarını sağlamaktır” dedi.

KONUNUN TAKİPÇİSİ

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Bakım Rehabilatasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi Elif Aras, sendika üyeleri Elif Tokdemir, Furkan Doğan, Reyhan Özcan, Salih Turgut, Nejla Tuygun Tarı, Uygu Olgun Sayar, Rüya Kartal, Büşra Öztürk ve İrem Nur Çelik’i promosyonlar hakkında bilgilendirdi. Başkan Çeker, “ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün girişimleri ve mevcut promosyon sözleşmesini iptal ederek yeni bir ihale süreci için gerekli hazırlıkları yapması ve bankaya iptal yazısı yazarak çalışandan yana taraf olması ilimizdeki diğer kurum amirlerine de örnek olur. Sağlık İl Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren kurumlar ile Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Kamu çalışanlarının da en yüksek banka promosyonunu almaları için dün olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğimiz gibi konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum” diyerek konuşmasına son verdi.