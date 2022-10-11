Sağlık-Sen Bursa'da Başkan Yünkül'e güven oyu

Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İki listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Gökhan Yünkül güven tazeledi. Başkan Yünkül, “Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz.” dedi.BURSA (İGFA) - Sağlık-Sen Bursa Şube’nin Genel Kurulu, Genel Başkan Semih Durmuş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Şemsettin Karadoğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu’nun katılımıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirildi.

Kurulun Divan Başkanlığını, Genel Sekreter Durali Baki yaptı.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesinin bir üyesi olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirten Şube Başkanı Gökhan Yünkül, üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade ederek, "Memur-Sen ve Sağlık-Sen’li olmak günü kurtarma telaşıyla hareket etmek değil yarınları ve geleceği kurtarma telaşıyla hizmet etmek demektir. Adil paylaşımı herkes için geçerli olana kadar mücadele etmek demektir. Farkında olmak demektir. İnanç ve vicdan hürriyeti önündeki her zorlukla mücadele etmek demektir” dedi.

Güçlerine bugüne kadar hep teşkilattan aldıklarını belirten Yünkül, değerlerinden taviz vermeden, verdikleri mücadeleden alınlarının akıyla çıktıkları söyledi. Sağlık-Sen’i karalamaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini kaydeden Yünkül, “Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Sağlık-Sen bayrağını yukarılara çeken teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada genel kurul sonrasında Gökhan Yünkü başkanlığındaki Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

Şube Sekreteri Erkan Baştar, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçekel, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Ön, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı İdris Çolak, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Turgut.