Sağlık çalışanlarından 'tepkili' bekleyiş!

Bilecik Hürriyet Sağlık Sen İl Başkanı Özcan Mutluer, "Gülüyoruz ağlanacak halimize" yorumunu yaparak Türkiye İstatistik Kurumu'na tepki gösterdi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon oranına vurgu yapan Bilecik Hürriyet Sağlık Sen İl Başkanı Özcan Mutluer, memur ve emeklilerin Temmuz ayında TÜİK verilerine göre maaş zammı alacaklarını belirtti.

TÜİK'in Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 2,39 olarak açıkladığını hatırlatan Başkan Mutluer, "Oysaki cebimize yansıyan enflasyon oranı bambaşka. Memur ve emeklilerin bedduası alınmaya devam ediliyor. Gerçekle bağdaşmayan rakamlar, inandırıcılığını yitiren bir TÜİK, mağdur edilen milyonlarca memur ve emekli var ortada" dedi.

Sağlık çalışanlarının Mart ayında tutmuş oldukları nöbetlerin ücretinin henüz ödenmediğine de dikkat çeken Mutluer, "İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs tarihinde memurlarımızın maaşlarına ek zam yapılması şeklinde bir beklenti vardı. Maalesef bu beklenti karşılıksız kaldı. Mart ayı nöbet ücretleri dahi hâlen ödenmiş değil. Tüik enflasyonu da maalesef şaka gibi. Gülüyoruz ağlanacak halimize" değerlendirmesinde bulundu.