Sağlık çalışanlarına lüks konut projesi!

Metin Altundal imzasıyla Doğanköy’ü Bursa’nın ikinci Balat’ı yapacak olan dev konut projesinin temelleri atıldı. Sağlıkçılar Kooperatif sistemiyle, Doğanköy’de maliyetine kaliteli yaşam merkezleri oluşturuyor. Lokasyon olarak şehir hastanesine yakınlığıyla sağlıkçılar için kıymetli olan bölgede kurulan yapı, kooperatif ile kazandırmaya devam ediyor.Rüstem PEHLİVANLAR / Ahmet GÜNAY / Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yaklaşık iki yılda tamamlanacak olan proje ile yüzlerce sağlıkta çalışana maliyetine konut edindirecek olan projeye, örnek daire ve şantiye temeli atılarak start verildi.

Kooperatif yönetimi kaliteli ve depreme dayanıklı yapıları üyelerine kazandırmak için çözüm ortakları ile birlikte yüksek bir gayret sarf ediyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde, Bursa Şehir Hastanesinin inşa edilmesiyle birlikte gelişmeye başlayan bölge, yeni ve dev bir projeye daha ev sahipliği yapıyor.

Doğanköy’ü, Bursa’nın ikinci Balatı’na dönüştürecek olan projede, Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal’ın imzası bulunuyor.

SAĞLIKTA ÇALIŞANLARA UYGUN FİYATLI KONUT

Dev projenin temel atma töreninde Herkes Duysun muhabirine proje ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, 2016 yılında Bursa Şehir Hastanesinin bölgeye kazandırılmasıyla birlikte bölgenin gelişmeye başladığını belirterek, “Bu bölge sağlıkta çalışanlara kıymetli ve değerli olduğu için imar işlemleri başladığında bir kooperatif kurarak burada arazi temin etmiştik. 6-7 yıl süren imar işlemlerinden sonra bugün, hem örnek dairemizin hem de şantiyemizin kurulumu için tören düzenledik. Bu projenin bütün sağlıkta çalışanlara ve buradan yer sahibi olacak dostlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah kazasız belasız hayırlısıyla yaparız. Maliyetine, uygun fiyata sağlıkta çalışanlarımızı konut sahibi yapmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

HEDEF SAĞLIKTA ÇALIŞANLAR İÇİN 750 DAİRE

Projenin teknik detayları ve yerleşim düzeni hakkında da bilgi veren Altundal, projenin 35 dükkandan oluşan bir çarşıyı da ihtiva ettiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Burası önünde yaklaşık 30-35 tane dükkanın olacağı güzel bir çarşı. Ben inanıyorum ki bu bölgenin ve Doğanköy’ün cazibe merkezi olacak olan bir çarşı. Bir de arka tarafında altı bloklu ve yüz daireli bir konut projesi. Bunun akabinde yine Doğanköy bölgesinde toplamda hedefimiz 750 civarında daire yapmak. Muhtelif yerlerde şu anda imara hazırlık aşamasına getirdiğimiz 3-4 tane daha parselimiz var. Onların da yakın zamanda temelleri atılacak. Onlarla beraber 700 civarında daireyi sağlıkta çalışanlara kavuşturmuş olacağız.

“BURAYI İKİNCİ BİR BALAT OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Bursa’daki yerleşimin, şehir hastanesinin inşasından sonra Doğanköy’e doğru kaymaya başlaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Altundal, “Doğanköy, buraya iki kilometre mesafede alt tarafta Özlüce, hemen arka tarafında Balat’ın olduğu ve şehir hastanesinin de buraya gelmesiyle birlikte çok kıymetli olan bir bölge haline geldi. Ben bu bölgenin artık Bursa’nın en gözde ve en değerli yerlerinden olacağını düşünüyorum. Ben burayı ikinci bir balat olarak değerlendiriyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.