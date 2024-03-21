Sağlık çalışanlara dronelerle kahve ikramı

Kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel sağlık çalışanlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kahveler, droneler aracılığıyla ikram edildi.İSTANBUL (İGFA) - Arabica Coffee House, sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı’nda droneler aracılığıyla kahve servisi yaptı.

Sağlık çalışanlarına duyduğu saygı ve minnettarlığı dile getiren firmanın bu özel etkinliği, sağlık çalışanlarının moralini yükseltmeye ve onlara destek olmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Arabica Coffee House, tüm sağlık çalışanlarına sağlık, şifa ve umut dolu günler dilerken, onların en büyük kahraman olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Sağlık çalışanlarına yapılan bu anlamlı jest ile, onların günlük zorluklarında bir nebze olsun moral ve motivasyon sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen bu etkinlikte droneler aracılığıyla kahve ikramı, hem teknolojinin yaratıcılığını vurguladı hem de sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını takdir etti.