Sağlık Bakanlığı ve AstraZeneca Türkiye'den 'mobil' iş birliği

AstraZeneca Türkiye ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, halk sağlığına ilişkin bilinçlendirme ve tarama gibi faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - AstraZeneca Türkiye ve Sağlık Bakanlığı, toplumun sürdürülebilir sağlık hizmetlerine erişmesi için önemli bir iş birliği hayata geçirdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, halk sağlığına ilişkin bilinçlendirme ve tarama gibi faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına destek veren AstraZeneca Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na bir mobil sağlık merkezi bağışladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ve AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış'ın katılımı ile düzenlenen mobil sağlık aracı teslim töreni Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti.

AstraZeneca Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'na bağışladığı mobil sağlık merkezinde temel sağlık hizmetleri verilecek.

Röntgen odası, laboratuvar, solunum fonksiyon test cihazları, acil durum sedyesi ve doktorların birinci basamak sağlık hizmeti vermesini sağlayan diğer temel gerekli cihazlara sahip olan mobil sağlık merkezi ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacak. Mobil sağlık merkezinde bulunan kurşun kaplı x-ray odasında kalp filmi (telekardiyografi) ve akciğer filmi çekilebilecek. Ayakta muayene ve ilk müdahalelerin gerçekleştirilebileceği bir çadır alanı da olan sağlık merkezi ile afet durumlarında da sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, sağlık hizmetlerine erişimi her birey için kolaylaştırmak ve daha sağlıklı bir toplum inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "AstraZeneca olarak biz de insanların yaşam değiştiren önleyici hizmetler ve tedavilere daha fazla erişiminin olduğu bir gelecek için çalışıyoruz. Ülkemizde de daha sürdürülebilir ve daha erişilebilir sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir gelecek için Sağlık Bakanlığı'na verdiğimiz bu destekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için her zaman üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Teslimini gerçekleştirdiğimiz mobil sağlık merkezi ile bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.