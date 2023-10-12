Sağlık Bakanlığı'ndan İpsala'ya doktor ve ultrason cihazı sözü

AK Parti’nin 4.olağanüstü kongresine katılmak üzere Ankara’ya giden AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin, Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık’ı, makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ile birlikte Kırbıyık’ı,ziyaret eden AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin,İpsala Devlet Hastanesinin doktor, hemşire ve ultrason cihazı ihtiyacını dile getirdi.

Tekin konu ile ilgili olarak "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri " teması yapacağımız görkemli kurultaya katılmak üzere geldiğimiz Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcımız Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret ederek İpsala Devlet Hastanemizin Doktor, Hemşire ve Ultrason cihazı sözünü aldıklarını belirten İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin, Bakan Yardımcı Kırbıyık'a gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

TOKİ KONUTLARI İÇİN İHALE YOLDA

Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Dr.Fatma Aksal ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı, ziyaret eden İpsala heyeti TOKİ’nin kurası çekilen konutların son durumu için TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk’ü, ziyaret ettiler. AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin,”TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü,ziyaret ederek İpsala,Esetçe ve Yenikarpuzlu beldelerimize yapılacak olan TOKİ konutlarının akıbetini sorduk. Baştürk,bizlere Edirne'deki TOKİ konutlarının ihalesinin kısa sürede yapılacağı müjdesini verdi. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyor, İpsala merkez, Esetçe ve Yenikarpuzlu beldelerine yapılacak olan konutların hayırlı olmasını diliyoruz. İpsala heyetine gösterdiği ilgi nedeniyle TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk’e, ilgisi ve samimiyeti için teşekkür ederiz”dedi.