Sağlık Bakanlığı'na engelli statüsünde mülakatsız alım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacağını açıkladı.

Bakan Koca, alımların mülakatsız, noter kurasıyla olacağını belirtrek, "Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" notunu paylaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1560172187004321793