Sağlığa güvenli ulaşım mavi ambulans

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans birimi 7 adet yeni tam teşekküllü ambulansı filosuna dâhil ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek adına 7/24 görev yapan Hasta Nakil Ambulanslarının 23 olan araç sayısını 30’a çıkarttı. Büyükşehir, 7 adet daha tam teşekküllü ambulansı filosuna kattı. Zorlu geçen hava şartlarında hasta nakil hizmetini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına da 7 araçtan 4’ü 4x4 özelliğine sahip.

30 AMBULANSLA NAKİL HİZMETİ 2022 yılının ocak ve ekim ayları arasında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 41 bin 850 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansın 148 personelle hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.

HASTA NAKİL NEDİR?

Kocaeli'de ikamet eden, durumu stabil (acil olmayan), nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalarımıza yönelik ambulans nakil hizmetidir. Ambulanslarımız 153 Çağrı Merkezimizden randevu alınarak hizmet vermektedir.

2022 YAZINDA TÜM SAHİLLERDE Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi ile İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) yaz sezonu boyunca koordineli şekilde çalışıyor. Ekipler halk plajlarındaki boğulma ve yaralanma vakalarına acil müdahalede bulunup, ardından vatandaşı hastaneye naklediyor.

HASTA NAKİLDEN KİMLER YARALANABİLİR?

Ateş, kusma, baş dönmesi, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, ani başlangıçlı ve şiddetli ağrı, kesi gibi tıbbi müdahale gerektirmeyen; yatalak pozisyondaki hastalar, cihaz ve oksijen destekli hastalar, ambulans ile taşınması uygun görülen, yürüyemeyen engelli hastalar, ameliyat olmuş yatar durumda ve yatarak gitmesi gereken hastalar (hekim onaylı ve takipli olarak), Yerinde yapılan değerlendirmede ambulans hekimi ve sağlık personelimiz tarafından ambulans ile taşınması uygun görülen hastaları taşımaktadır.

HASTA YAKINLARININ YAPMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR NELERDİR?

Hastalar için sağlık kuruluşundan tedavi-kontrol randevusu alınmış olmalıdır. Hastayı almak üzere gelen ambulansın hasta yakınları tarafından karşılanması gerekmektedir. Sedye ile taşıma esnasında taşımaya yardımcı olacak iki kişinin hazır olması sağlanmalıdır. Hasta ve refakatçinin kimlikleri hazır olmalıdır. Ambulansta güvenli bir nakil hizmeti için, hastanın yanında bulunması zorunlu olmayan eşya ve malzemeler alınmamalıdır. Tedavi sonrası eve nakledilecek hastaların tedavi ve taburculuk işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İl içi nakil taleplerinde tedavi-randevu tarihi ve saatinden en az 1 gün önce (24 saat), iI dışı nakil taleplerinde tedavi-randevu tarihi ve saatinden en az 3 gün önce Büyükşehir 153 Çağrı Merkezimizi arayarak randevu alabilirsiniz. Nakil ambulans talep randevusu oluşturulan hastanın herhangi bir sebeple (tedavi saatinin iptali, değişmesi, durumunun kötüleşmesi, taburcu işlemlerinin gecikmesi) vb. oluşacak randevu iptali durumunda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

HASTA NAKİL HİZMETİ ÜCRETLİ MİDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 508 sayılı kararı gereği il içi ve il dışındaki sağlık kurumlarına gidiş ve dönüş nakil hizmeti ücretsiz olup, il dışı evden eve nakiller ücrete tabidir.

İL DIŞINA DA GİDİLİYOR İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2022 ilk 9 ayında 883 il dışı hasta nakil hizmeti verildi. Ayrıca Kocaeli il sınırlarında gerçekleşen 12 trafik kazasına da müdahale edildi.

EK GÖREVLER Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de görev alıyor. 2022 yılında spor müsabakalarında, konser, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde 1.850 ek görev hizmeti verildi.

RANDEVU İÇİN

Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Biriminden hastane randevularınızı gidiş ve dönüş olmak üzere, en az 24 saat önceden Büyükşehir 153 hattına bildirilmesi gerekmektedir.