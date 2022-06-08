SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık şirketi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtığı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Savunma Danışmanlığı şirketi SADAT'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs'ta şirketin İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine yaptığı ziyarete atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun beraberinde 70’e yakın milletvekili ve toplamda 150’ye yakın partilisiyle birlikte şirket merkezine gelerek kapılarını zorladığını ifade eden SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, "Sözde görüşme isteğinin karşılık bulmaması sonucunda şirketimizin saygınlığını ve itibarını hedef alan haksız ithamlarda bulunmuş, bu saldırısı tüm basın-yayın organlarında yayınlanarak kamuoyunda şirketimiz hakkında olumsuz algının oluşmasına sebep olmuştur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirkete yönelik haksız ithamlarına, saldırılarına yaptığı her basın açıklamasında, grup toplantılarında, mitinglerde dozajını artırarak devam edildiği belirtilen açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere SADAT, savunma danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdüren bir sermaye şirketi olup TÜRK SİYASETİNİN BİR AKTÖRÜ DEĞİLDİR. Kemal Kılıçdaroğlu’nun amacı şirketimizi politik emellerine alet etmek, şirketimiz üzerinden siyasi kazanım elde etmektir. Şirketimiz hiçbir zaman siyasetçilerin politik emellerine alet edilemeyecektir. Gelinen noktada, Kemal Kılıçdaroğlu; bir aya yakın bir süredir şirketimize yönelik gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılarıyla şirketimizin itibarını zedelemekle kalmayıp şirketimizin yöneticilerini, hissedarlarını ve çalışanlarını da seçmeni ve kamuoyu nezdinde hedef göstererek şirketimize karşı adeta topyekün savaş açmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirketin itibarına karşı gerçeğe aykırı, düşmanca ve provokatif dille yapılan tüm açıklamalar neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 1 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açtıklarını duyuran Başkan Melih Tanrıverdi, yazılı açıklamada, "Talep edilen manevi tazminat miktarı, şirketimiz nezdinde meydana gelen manevi yıkımı karşılayabilecek bir miktar olmasa da, şirketimizin itibar kaybını bir nebze olsun hafifletebilecektir. Şirketimize yönelik yapılan haksız saldırılara karşı başlatılan hukuki mücadelemizde adaletin tecelli edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da şirketimizin ticari itibarına yönelik her türlü saldırıya karşı, her zaman hukuk nezdinde mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, içeri alınmayınca SADAT önünde yaptığı açıklamada, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur"diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu,"Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.