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SABİM: Sağlık emekçilerine verilen cezalar hukuksuzdur

GÜNDEM 05.01.2024, 13:24
SABİM: Sağlık emekçilerine verilen cezalar hukuksuzdur

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) oluşturan 21 sağlık örgütüne üye sağlık çalışanları, 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakma haklarını aradıkları için ceza verilmesi ve cezalarda ilçeler arası farklı uygulamaların bulunması nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) oluşturan 21 sağlık örgütü (AHESEN, Ankara Aile Hekimleri Derneği ANKANED, Genel Sağlık İş, Tabipsen, Ankara Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, ANKASED, Anadolu Sağlıksen, HEP-SEN, Hürriyetçi Sağlıksen, SAHİMSEN, Birlik ve Dayanışma Sendikası) 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklar, sağlıkta şiddet, uygunsuz çalışma koşulları gibi nedenlere dikkat çekmek için iş bırakmıştı. Bunun sonucunda haklarını arayan sağlık emekçilerine ceza verilmesi, cezalardaki hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için basın açıklaması yapıldı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Ankara İl Temsilcisi Dr. Murat Yılmaz, aile hekimleri, aile sağlığı ebe-hemşireleri, diğer tüm basamaklarda çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının burada olduklarını belirterek, "Çünkü, 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde, sağlıkta şiddet ve özlük haklarımızın kötüye gidişine “dur” demek için anayasal hakkımız olan iş bırakma hakkımızı kullandığımız gerekçesiyle cezalandırıldığımız için buradayız. Buradayız çünkü; Ankara’da sendikal hak olan iş bırakma eylemimizden dolayı, usulsüz disiplin uygulamalarına ve cezalara çarptırıldık. Aynı fiile Ankara’da bazı ilçe sağlık müdürlükleri inceleme başlatmazken, bazı ilçe sağlık müdürlükleri ise inceleme başlatıp disiplin cezaları uyguladı. Hatta bu standartsızlık yetmezmiş gibi ceza verilen ilçelerde aynı aile sağlığı merkezinde görev yapanlar için 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakmaları gerekçesiyle farklı cezalar dahi uygulandı. Soruyoruz; bu kadar farklı disiplin uygulaması ve disiplin işlemlerinin nedeni ve gerekçesi nedir? Anayasal hak olan iş bırakmaları, bırakın cezalandırmayı engellemenin bile suç olduğunu yetkililere hatırlatmak istiyoruz.” diye konuştu.

VERİLEN CEZALAR HUKUKSUZDUR!

İnceleme evrakları ile ilgili pek çok usulsüz işlemin yapıldığını belirten Dr. Murat Yılmaz, “İnceleme-soruşturma aşamasında pek çok usule ve mevzuata uymayan işlemler yapılmıştır. Örneğin; inceleme evrakları ve soruşturma belgeleri, kanunen savunması istenen kişiye savunma hakkını tam kullanabilmesi için tebliğ edilmesi gerekirken, defalarca talep etmemize rağmen idare tarafından bizlere tebliğ edilmemiştir. Mevzuata, kanuna, hatta anayasaya aykırı olarak bizlere verilen disiplin cezaları için elbette sessiz kalmayacağız. Her birimiz, mahkeme yoluyla cezalar iptal olana kadar hakkımızı arayacağız. Herkes bilsin ki; hukuk sistemimiz bu cezaların tamamını iptal edecektir. Çünkü bu cezalar hukuksuzdur.” dedi.

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