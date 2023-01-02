Sabiha Gökçen'den yolculara 'sis' uyarısı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki bazı uçuşlar iptal edildi.İSTANBUL (İGFA) - Sabiha Gökçen Havaalanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan yoğun sisin 3 ve 4 Ocak'ta geceden öğlene kadar uçuşlarda aksamalara ve iptallere neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

https://twitter.com/SabihaGokcen/status/1609963503661551617