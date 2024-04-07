Sabiha Gökçen'den Kahire uçuşları başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni iş birlikleriyle dünyanın gözde lokasyonlarına seyahat deneyimini çeşitlendirirken, Kahire uçuşlarının startı verildi.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, kısa menzil hatlardan Kahire’ye son olarak Air Arabia Egypt havayolunu ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) - Kahire (CAI) hattında salı, perşembe, cumartesi günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada üç frekans icra edilmeye başlandı.

İlk uçuşu gerçekleştiren Airbus A320 tipi uçak ‘su takı’ ile karşılandı.

Air Arabia Egypt’in ilk uçuş töreninde Air Arabia Doğu Avrupa Bölge Müdürü Nuket Angın ve İSG üst yönetimi hazır bulundu.

Kabin ekibi ve yolcular çiçekler ile karşılandı, misafirlere Türk lokumu ikram edildi.

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar, “Yaz sezonuna hazırlanırken turizm ve ticaret kapasitesi çok yüksek olan İstanbul’u, bir başka turizm ve ticaret noktası Mısır’a yeni bir iş birliğiyle bağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Böylece Kahire’ye haftalık uçuş sayımız artarken farklı bir havayolu şirketinin katılımıyla çeşitlenmiş de oluyor. Misafirlerimize en konforlu seyahat deneyimini yaşatmak için geliştirmelerimiz tüm hızıyla sürecek. Yeni havayolu şirketleri ile yeni destinasyonları İstanbul Sabiha Gökçen’de görmeye devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.