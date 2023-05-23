Sabiha Gökçen'de oy kullanma işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, 7/24 Havalimanı'nda oy kullanabiliyor.

Oy kullanma işlemleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00’de sona erecek.