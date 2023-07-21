Sabiha Gökçen'de 'canlı arı' avı!

Gümrük Muhafaza ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlara hız kesmeden devam ederken bu seferde toplam bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları neticesinde canlı hayvan kaçakçılarına geçit vermedi.

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanına gelen yabancı uyruklu şahıstan şüphelenen ekipler, şahsı yakın takibe aldı. Şüpheli şahıs gümrük ve pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çekerken ekiplerce X-ray tarama sistemine sevk edildi.

Tarama sistemi esnasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şahsa ait olan bagajları fiziki kontrole tabi tuttu.

Şüpheli şahısın nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda 1240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı. Arıların ırkını araştıran ekiplerimiz bu ırkın çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı. Konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken yakalanan arılar koruma altına alınması için ekipler tarafından Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında doğasından kopartılan ve ülkemize kaçak yollarla sokulmaya çalışılan, arıcıların gözde ırklarından olan Karniyol cinsi arıları kaçakçıların elinden kurtardı.