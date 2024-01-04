Son Dakika

Sabiha Gökçen'de büyük şüphe! Pist eksikliklerle mi açıldı?

GÜNDEM 04.01.2024, 14:48
Sabiha Gökçen'de büyük şüphe! Pist eksikliklerle mi açıldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, Türkiye’nin en fazla hava ve yolcu trafiğine sahip havalimanlarının başında gelen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2’nci pistinin eksikliklerine rağmen açıldığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) -  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye’nin en fazla hava ve yolcu trafiğine sahip havalimanlarının başında gelen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2’nci pistinin eksikliklerine rağmen açıldığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

Karasu, İbrahim Çeçen Holding’in (IC Holding), Havalimanı terminal işletmesine ortak olmasına ilişkin resmiaçıklama yapılmadığını hatırlattı ve “Hisse satışı ile 2’nci pistin eksikliklerine rağmen acele ile bitirilmesi arasında bir ilişki var mı? MAHB yöneticilerine kapalı kapılar ardında ‘Ya dediğimiz ortağı alırsınız, ya da 2’nci pist hiç bitmez’ denildiği iddiası doğru mudur?” diye sordu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 9 yıl 4 ay 20 gün süren inşaat çalışmalarının ardından Aralık ayı sonunda hizmete açılan yeni pistin pek çok eksikliğine karşın hizmete alındığı iddia edildi. Yeni pistin elektronik sistemleri tamamlanmadan, hava trafiğini emniyetini tehlikeye atacak şekilde hizmete alındığı iddia edilirken,pistin mevcut apronlara bağlayan taksi yollarının da karmaşık ve kullanışsız olduğu ve pisti aprona doğrudan bağlayan tek hızlı çıkışın kaçırılması halinde önemli sorunların yaşanacağı belirtildi.Pistte görev alan hava trafik kontrolörlerine de pistin açılından sadece 48 saat önce eğitimler verildiği öne sürüldü.

KİM OLUR VERDİ?

Pistin hizmete açılacağı günlerde Havalimanının terminal işletmesine IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ’nin ortak olduğuna dair iddiaların gündeme geldiğini de hatırlatan Karasu, 2’nci pistteki iddialar ve hisse satışına ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamasını Meclis gündemine getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi hazırlayan Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kardeşim” dediği İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu bu holdingin Kütahya Zafer Havalimanı’nın işletme hakkınıda 2044’e kadar elinde bulundurduğunu hatırlattı. Karasu, “İC Holding ile MalaysiaAirportsHoldingsBerhad (MAHB)ile birlikte %50-%50 bir ortaklık ile havalimanını işleteceğikamuoyuna yansıdı. Ancak, henüz bir açıklama yapılmadı. Bu hisse satışı oranı doğru mu, doğru ise satış kim olur verdi, kaç liraya gerçekleşti?” diye soran Karasu, “Sabiha Gökçen hisse satışı ile 2’nci pistin eksikliklerine rağmen acele ile bitirilmesi arasında bir ilişki var mıdır? MAHB yöneticilerine kapalı kapılar ardında ‘Ya dediğimiz ortağı alırsınız, ya da 2’nci pist hiç bitmez’ denildiği iddiası doğru mudur?” diye sordu. Karasu, Sabiha Gökçen’deki yeni terminal yapımının Malezyalılara verileceği iddiasının da açıklanmasını istedi.

EKSİKLİKLERLE Mİ AÇILDI?

9 yıldan sonra açılışı yapılan 2’nci pistin eksikliklerine rağmen hizmete açıldığını ve çalışmaya devam ettiğine dair iddiaları da Meclis gündemine getiren Karasu’nun soruları arasında,  Pist için, hava trafik kontrolörlerine eğitim verilmiş midir? Eğitimlerin, pistin açılışından 48 saat önce verildiği iddiası doğru mudur?, Yeni pisti mevcut apronlara bağlayan taksi yollarının karmaşık ve kullanışsız olduğu iddiası doğru mudur? Yolların bu yapısı hava trafiği kalitesini etkilemeyecek midir? sorularına da yanıt arandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Atletico Madrid 19 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 18 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 18 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 18 5