Sabancı Vakfı’ndan rekor sürede Hatay’da okulları açtı

“Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözü kapsamında çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için şimdiye kadar iki okul açılışı yapan Sabancı Vakfı’nın ilk açtığı okul Reyhanlı ilçesindeki Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.HATAY (İGFA) - Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da ikinci okulu Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla açtı.

Vakıf, “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözü kapsamında, Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla projelendirdiği, çelik malzemeden inşa edilen Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’nun inşaatını rekor sürede tamamladı.

Deprem bölgesinde eğitim-öğretimin aksamaması için hızla okul projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Afet bölgesinin yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikli konulardan biri olarak gördüğümüz eğitimin bölgede devam etmesi amacıyla, Hatay’a 3 ayda 3 okul kazandırmak için harekete geçmiştik. Birinci okulumuz Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni bizim için anlamı büyük olan bir tarihte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’a kazandırdık. Şimdi de Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla hayata geçirdiğimiz ikinci okulumuz Sabancı Lassa Ortaokulu’nun açılışını 19 Mayıs gibi özel bir günde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Depreme dayanıklı ve çelik malzemeden inşa edilen okulumuzda öğrencilerin koridorları, sınıfları dolduracağı günleri heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Sabancı Lassa Ortaokulu’nun açılışa hazır hale gelmesi için gönüllü olarak katkı sağlayan Sabancı Vakfı ve Brisa çalışanları, öğrencilerle birlikte fidan dikimi, duvar boyama, kütüphane oluşturulması gibi aktivitelerin yanı sıra basketbol ve voleybol oynayarak da keyifli zaman geçirdi.