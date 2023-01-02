Sabancı Vakfı yeni hibeleri açtı

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı’nın yeni dönem başvuruları 8 Şubat'a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı’nın 2023 yılı başvuru süreci başladı.

Sivil toplum kuruluşlarının “Nitelikli Eğitim, Eğitime Erişimin ve Devamın Desteklenmesi” ile “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumsal gelişimin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bu kapsamda, Sabancı Vakfı Hibe Programı ile 16 yıldır kesintisiz olarak sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz. Bugüne kadar yol arkadaşlığı yaptığımız 218 projeye 56 milyon TL’den fazla hibe vererek, Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde yüz binlerce insana dokunduk" diye konuştu.

PROJELERE 600 BİN TL’YE KADAR DESTEK VERİLECEK

Bu yıl toplamda 4,5 milyon TL hibe desteği dağıtılacak Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuracak projelere 200 bin TL ile 600 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.

Desteklenecek projelerin en erken 17 Temmuz 2023’te başlaması, en geç 12 Temmuz 2024 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.