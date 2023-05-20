Sabancı Vakfı'ndan Hatay'a rekor okul

Sabancı Topluluğu Şirketleri ve Sabancı Vakfı, afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da eğitimin aksamaması için imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da ikinci okulu Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla açtı. Çelik malzemeden inşa edilen ve rekor sürede tamamlanan Sabancı Lassa Ortaokulu’nun açılışı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen özel bir günde gerçekleştirildi.

“Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözü kapsamında çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için şimdiye kadar iki okul açılışı yapan Sabancı Vakfı’nın ilk açtığı okul Reyhanlı ilçesindeki Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Vakıf, Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’ndan sonra, 21 Haziran’da Arsuz ilçesinde bir ilkokulun daha açılışını yapacak. Tamamlanan tüm okullar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak.

Deprem bölgesinde eğitim-öğretimin aksamaması için hızla okul projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Afet bölgesinin yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikli konulardan biri olarak gördüğümüz eğitimin bölgede devam etmesi amacıyla, Hatay’a 3 ayda 3 okul kazandırmak için harekete geçmiştik.

Birinci okulumuz Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni bizim için anlamı büyük olan bir tarihte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’a kazandırdık. Şimdi de Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla hayata geçirdiğimiz ikinci okulumuz Sabancı Lassa Ortaokulu’nun açılışını 19 Mayıs gibi özel bir günde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Depreme dayanıklı ve çelik malzemeden inşa edilen okulumuzda öğrencilerin koridorları, sınıfları dolduracağı günleri heyecanla bekliyoruz.” dedi.