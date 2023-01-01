Şaban Çopuroğlu'ndan yeni yıl mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yeni yıl nedeni ile bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu mesajında, vatandaşların yeni yılını kutlarken, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Yeni yılın umut dolu yeni başlagınçlara gebe olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Çopuroğlu, "AK Parti 21 yıldır yeniliklere imza atmış vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha müreffef bir şekilde yaşamasını sağlamak için çalışmalar yapmıştır. 21 yıl içerisinde sayısız yeniliklere de imza atmış, yapılmayanı yapmış bir parti konumuna gelmiştir. Ne söz verildi ise onları yapan, vatandaşımızı mağdur etmeyen projelere de imza atmıştır. Bu itibarla yeni yılının, giden 2022 yılından daha başarılı, daha gayretli ve daha huzurlu bir yıl olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, tüm vatandaşlrımızın yeni yılını tebrik eder, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.