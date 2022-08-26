Sabaha karşı Kocatepe'ye vardılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Afyon’dan İzmir’e uzanan Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün ikinci gününde Kocatepe etabını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yürüdü. 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabında sabaha karşı Kocatepe'ye varıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına düzenlenen Zafer ve Anma Yürüyüşü'nün ikinci günü de heyecan ve coşku içinde geçti.

9 Eylül'de İzmir'de son bulacak 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün Çakırözü-Kocatepe etabına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Büyük Taarruz'da Atatürk'ün komutasında sevk ve idarenin yapıldığı Kocatepe'ye yürüyüşte kafileye CHP ve DP yöneticileri, milletvekilleri, meclis üyeleri, dağcılık grupları ve halk katıldı.

14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabında Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlarla sabaha karşı Kocatepe'ye varıldı.

Kocatepe Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yüzüncü yılda burada olmaktan son derece mutluyum. Artık önümüzdeki yüzyıla bakmalıyız. Güzel bir Türkiye'de, bağımsız ve demokratik bir Türkiye'de yaşamak için insanlar hayatlarını verdi. Bize düşen görev; ikinci yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmaktır. Onun için de her birimiz daha güzel bir gelecek inşa etmek için mücadele etmeliyiz. O mücadelenin başlangıcı da burası olsun diyoruz” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Bu anlamlı yürüyüşle 'iman varsa imkân da vardır' diyerek yürüyen ecdadımızı andık. Büyük lider, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tüm mücadele arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ATALARIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gururla yürüdüklerini belirterek “100 yıl önce atalarımız bu cennet vatanı bize emanet etmek için olağanüstü bir zafer kazandı ve Cumhuriyet kuruldu. Bugün de Çakırözü Köyü'nden Kurtuluş Ordusu'nun katettiği 14 kilometrelik yolu gece yürüyerek Afyon Kocatepe'ye sabaha karşı ulaştık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce yurtaşımızla kucaklaştık 100 yıl öncenin heyecanı yeniden yaşadık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerimizin de yürüyüşe katılması bizi ayrıca onurlandırdı. 9 Eylül'de herkesi İzmir'deki büyük kutlama törenlerine bekliyoruz" dedi.