Saatte 240 ton asfalt üreten tesis Adıyaman'a yetmiyor mu?

Adıyaman Belediyesi 12 ay süre ile kiralama yoluyla Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Mezarlık Müdürlüğü şantiyesine bağlı olarak çalışacak iş makineleri ve saatte 240 ton üretim kapasiteli sabit 'Asfalt Plentin' kiralama ihalesine çıktı. Adıyamanlılar, 1 milyon Euro'ya kurulan tesisin Adıyaman'a asfaltlamaya yetip yetmediğini sordu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da 13 Aralık 2021 tarihinde Belediye Başkanı Sayın Süleyman Kılınç tarafından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliği’nin Kuruçay Mevkiinde bulunan asfalt tesisi civarındaki alanda günümüz teknolojisinin en iyi asfalt plent tesisini şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denilmişti.

Başkan Kılınç, "Tesisimizin deneme üretimi son aşamasına geldi. Yakın bir zamanda ilimizde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım sorunu kalmayacak. Adıyaman’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Toplam maliyeti 1 milyon Euro olan tesisin tam kapasite ile çalıştığı durumlarda saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştirebilecek, Bu tesisimiz sayesinde belediyemiz asfalt giderlerini yüzde 40 oranında düşürecek. Bundan dolayı bu yatırım şehrimiz için oldukça önemli denebilir" ifadelerine yer vermişti.

Vatandaşlar, şimdi ne değişti de bu ihalenin yapılacak olmasını sordu.

"1 milyon Euro’ya kurulan ve saatte 240 ton asfalt üreten bir tesis Adıyaman’ı asfaltlamaya yetmiyor mu" diyen Adıyamanlılar, "Milyonlarca lira harcanarak kiralanacak olan yeni “Asfalt Plentin” ve araçların Adıyaman Belediyesi'ne maliyeti ne kadar olacak? Kiralama maliyetine yeni makinalar alınamaz mı? Hani asfalt konusunda müteahhitlere ya da şirketlere bağımlığımız kalmamıştı ve asfalt giderlerinde yüzde 40 tasarruf sağlayacaktık" görüşlerini dile getirdi.