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Saadetli Atmaca'dan iktidara 'konut' eleştirisi

GÜNDEM 09.12.2023, 13:11
Saadetli Atmaca'dan iktidara 'konut' eleştirisi

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, iktidarın konut politikasını eleştirdi. Atmaca, iktidarın vatandaşları fakirleştirdiğini, krediye, faize mahkûm ettiğini belirterek, konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisine istisna getirme çabalarını faydasız bir girişim olarak değerlendirdi.

BURSA (İGFA) -  Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı konuşmasında, "İktidara geldiğiniz günden beri insanımızı fakirleştiniz, krediye faize mecbur ettiniz. Bugün vatandaşlarımızla alay eder gibi, konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisine istisna getirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Vatandaşlarımızla dalga geçmeyi bırakın!" ifadelerini kullanan Atmaca, iktidarın konut politikasını diğer tüm politikaları gibi faydasız ve anlamsız bulduğunu vurguladı.

Atmaca, konuşmasında ayrıca, "Mevcut sistemde biz milletvekilleri bile sadece vekil maaşıyla 10 yıl vadeyle ev sahibi olamazken, yeni iş kurmuş veya hayatını yeni kazanmaya başlamış bir kişinin memur ya da özel sektör fark etmez ev ve araba sahibi olması imkânsız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mehmet Atmaca, konuşmasının devamında, "İnsanımızın en temel ihtiyacı olan barınma sorununa kalıcı çözümler bulmak adına göçü önleyen, nüfusu Anadolu'ya yayan, insanı toprakla buluşturan tedbirler alın ve kentsel tasarımlar yapın." çağrısında bulundu. Atmaca, iktidara barınma sorununu çözmek için daha etkili adımlar atmaları çağrısında bulunarak, politikalarını gözden geçirmeye davet etti.

Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca'nın bu çıkışı, konut politikası üzerine devam eden tartışmaların önemli bir yansıması olarak dikkat çekti. Atmaca'nın sözleri, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

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