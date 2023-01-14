Saadet Partisi'nden Erdoğan'a destek

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, İsveç’te düzenlenen protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine gerçekleştirilen eylemi sert bir dille kınadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Ülkemize ve ülkemizin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan hareket tek kelime ile iğrençtir. Terör seviciler, bu davranışlarının kendilerini bulacağını unutmamalıdır. Böyle skandallarla gündeme gelen ülkelerin bir süre sonra kendilerinin aynı duruma düştüğünü görüyoruz.

Bu da onların kaçınılmaz sonudur. Dün Fransa’da, bugün İsveç’te oldu. Bunlar birbirinin kopyası anlayışlara hakimler. Kendi içlerinde başka, dışarıda başka davranıyorlar. Herkes haddini bilecek. Yapılan bu davranışları kınıyoruz. Hiçbir ülke Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı eylemde bulunamaz ve o eylemleri yapanları destekleyemez.” açıklamasında bulundu.