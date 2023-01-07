Saadet Partisi'nden Bursa Konyalılar Derneğini ziyaret

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt ve yönetim kurulunu ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnönü Caddesi'ndeki dernek merkezine Saadet İl Başkanı Mehmet Atmaca ile birlikte başkan yardımcıları Salih Kocatepe, Salih Gümüş, Nebi Yurtsever ve Erdoğan Aydın ile birlikte ziyareti gerçekleştirdiler.

Dernek başkanı Musa Bozkurt Saadet Partisi il başkanı Mehmet Atmaca’ya ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca, "Biz elli yıllık bir hareketiz. Elli yıldan beri kendimize göre çizgimizden taviz vermedik. Ama birileri çıkarak Erbakan hocamızın kemiklerini sızlattı diyor, bize göre öyle değil. Bugün içinde bulunduğumuz ortam gereği biz kutuplaşmayı en büyük sorun olarak gördük. Ülke içersin de 12 Eylül döneminde bile böyle kutuplaşma olmadı. Biz, biz ve diğerleri derken diğerlerine haiz gözüyle bakmadık. Biz böyle bir ortama pirim vermemek adına bunu azaltabilme adına bir kısım ittifaklara girdik. Biz özellikle geçen seçimlerdeki millet ittifakında temel gayemi oydu. Kutuplaşmaya destek vermekti. Biz bu ittifaklarda cumhur ittifakında olmuş olsaydık çok daha büyük kutuplaşmalar meydana gelecekti. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu bilerek bu adımı atmış oldu. Ben bunu önemsiyorum ve kıymetli buluyorum.

Altıncı masada oluşumun temel gayesi yarı başkanlık sistemine olan itirazdır, bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Yoksa Cumhurbaşkanlığını almak yarışı değil bu. Biz bu sistemin referandumunda da hayır oyu kullandık. Çünkü biz bu sistemin ülkemizin sorunlarını çözme konusunda yeterli görmedik.

Temel sebebi; şeffaflık olmayışı, kuvvetler ayrılığının olmaması, yani yürütmenin ve yasamanın bir arada olması, bu sistemin ülkemizin sorunlarına çözüm getiremeyeceğini düşünüyoruz. Bu manada diğer siyesi partilerle bir arada bu konularla aynı düşündüğü için ortak bir masada bir araya gelmenin manası budur. Temel hedef mecliste çoğunluğu alabilmek ve bu sistemin değişikliğini yapmak” dedi.