Saadet Partisi Kayseri'den manifesto gibi açıklama

Saadet Partili Erdal Altun, ekonomik anlamda ülkenin zor durumda olduğunu belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ekonomik ve sosyolojik zorluklar içinde olunan bu günlerde siyasetin kutuplaşan hali ve siyasetçilerin menfi davranışlarının halkı zor durumda bıraktığını vurgulayan Saadet Partili Erdal Altun, "Sıkıntıların ve gereksinimlerin üstünü örtmek, çözüm yolları aramak yerine rakiplere karşı halkı kışkırtmak, gündem değişikliklerinden nemalanarak asıl sorunları görmezden gelmek ülkemiz siyasi anlayışında kültür olmuş maalesef. Oysaki siyasetin konusu ve siyaset yapan insanların görevi, halkın sorunlarına çözüm üretmek ve bunu uygulamak için doğruluktan şaşmadan yetki istemektir. Maalesef ülkemizde siyaset kişisel ekonomik kalkınma aracı olarak kullanılmaktan öteye gidememiştir" dedi.

Ekonomide zorlukların ve beli büken enflasyon canavarının alım gücünü sürekli geriye çektiği ve insanların borç yükünü artırdığı bu günlerde hükümet tarafından net bir şekilde kabul edilmeyen krizin önce var olduğunu görmek, çözüm için köklü adımlara yönelmek gerektiğini kaydeden Altun, "Saadet Partisi, ekonomide kriz yönetiminin öncelikle israfı önlemek ve sonrasında adil ve kesinlikle taviz vermeden düzgün vergi sistemi ile çözüleceğini savunur. Vergi yükünün dar ve orta ölçekte yaşam mücadelesi veren memur ve işçi vatandaşlarımızın üzerinden alınması bir basamaktır. Temel ihtiyaç ürünlerinin güncellenmesi ve neyin zaruri neyin lüks olduğu tanımlamalarının yeniden yapılması gerekmektedir. Devlete yatırım gücü olarak tanımlanması müteahhit zenginleştirme modelinden vazgeçilmesi gerekmektedir. En önemlisi Türk Lirasının tüm Dünya paraları karşısında eriyen halinin “dış güçler, döviz lobisi, faiz lobisi” gibi basit ve slogan cümlelerle değil ekonomideki beceriksizliğin ve yanlış adımların tezahürü olduğunu görebilmektir. Politika faizini düşürmenin faizle mücadele olmadığı, bu sayede reel faizin haddinden fazla artarak özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı daha da çok faiz sarmalına ittiği gerçeğini doğru anlatmak gerekmektedir" dedi.

Baki Coşkun, birçok alanda araştırmalar yapan ve çözüm teknikleri geliştiren Saadet Partisi, ülkenin siyasetinin tek alternatifi noktasında olduğunu dile getirdi.

