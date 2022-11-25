Saadet Partisi Kayseri'den Eğitimciler Birliği'ne ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı öğretmenler günü münasebetiyle Eğitimciler Birliği Sendikası’nı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Mehmet Emin Aslantürk Bey’e görevlerinde başarı dileklerimizi ilettik. Kendileri sağ olsunlar bizi en güzel şekilde ağırladılar. Eğitimcilerimiz bizim için çok önemli. Bildiklerini öğrencilerine en güzel şekilde aktaran, örnek davranışları ile toplumun şekillenmesine yardımcı olan çok kıymetli öğretmenlerimizin günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyoruz. Bir an evvel öğretmenlerin taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Hayatını eğitim davasına adamış bir öğretmenlerin yetiştirdiği birisi olarak, yarınların inşa edilmesi yolunda gayret sarf eden, gecelerini gündüzlerine katan öğretmenlerimizin, içinde bulunduğu şartları ve yüreklerinde taşıdıkları eğitim aşkını canı gönülden anlayabiliyorum. Onlar bizim için çok kıymetliler. Öğretmenlerimiz her türlü hürmet ve iltifatı hak etmektedir. Kendilerinin yaşadıkları sorunları gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Bir çiçekle kutlamak yerine alamadıkları haklarını konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle hükümetten talep ettikleri haklarını almalarını çok önemsiyoruz.” açıklamasında bulundu.