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Saadet Partisi Kayseri'den 'dil' eleştirisi

GÜNDEM 18.07.2022, 13:57
Saadet Partisi Kayseri'den 'dil' eleştirisi

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Av. Baki Coşkun, dil tartışmalarına nokta koydu. Coşkun, “Kim bu ülkeyi ayrımcılıkla bölmeye çalışırsa karşısındayız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, dönem dönem ana dilinde konuşma yapanlara karşı çıkanların söylemlerini gördüklerini hatırlattı. Geçmişte Kürt vatandaşlara karşı yapılanların bugün Çerkeslere yapıldığını söyleyen Coşkun, "Bizler Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza vererek bu vatan için çarpışan, savaşan, şehit düşenlerin torunları olarak birbirimizi farklı dilleri konuşmakla yaftalayamayız. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Çerkezce konuşan da Kürtçe, Lazca, Zazaca konuşan da bizim insanımız. Bunu milliyetçilik adı altında yorumlamaya kalkışmak yanlıştır. Bu ülke için toprağa düşmüş askerlere, askerlik görevini en güzel şekilde yerine getirenlere bölücü muamelesi yapılması akıl almaz bir durumdur. Kayseri gibi bir yer bu konuda daha hassastır. Çerkez olan milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, çok saygı değerli vatandaşlarımız var. Bu anlamda herkesin kendi dilini yaşatmaya hakkı vardır. Ana dil, ana sütü kadar haktır, helaldir” diye konuştu.

SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Biz Saadet Partisi olarak ayrımlar yapılmasını kabul etmiyoruz. Birleştirici bir anlayış, kutuplaştırıcı ya da öteleyici bir anlayıştan daha üstündür ve elbet galip gelecektir. Bizler bu anlayışın hakim olması için çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2023 yılında iktidar olarak bu ayrıştırıcı üsluba son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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