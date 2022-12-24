Saadet Partisi Bursa'dan Keşanlılara ziyaret

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca ve ekibi Bursa Keşanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İl Başkanı Mehmet Atmaca, Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, Taner Keleş, Mahmut Düzcan ve Erdoğan Aydın ile beraber dernek merkezinin bulunduğu Başaran mahallesindeki Keşanlılar Dernek Başkanı Hüseyin Akça ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Hüseyin Akça ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi il başkanı Mehmet Atmacaya ve ekibine teşekkür ederek samimi duygularını ifade etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca ise seçim dönemi yoğunluğu olmadan kendilerini ziyaret etmek istediklerini söylerken, "Bizler yaşadığımız şehrin gelişmesi adına çaba sarf etmek zorundayız. Ev kiraları konuşulmaz oldu artık 5-6 bin lira. Sıkıntılar sadece bunlar değil sosyal yönden de ciddi sıkıntılar var. Gençlik dediğimiz özellikle yirmi yaş altında korkunç dediğimiz uyuşturucu kullanımı çoğaldı. Aynı şekilde gençlerde işsizlik sorunu var. İş bulmaktan umudunu kaybetmiş gençler artık evinden dışarı çıkmıyor evde para harcamadan hayatını devam ettirebilme adına evine kapanan ev gençliği oluşuyor" dedi.