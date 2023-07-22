Saadet Kayseri'nin acı kaybı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Kayseri siyasetinin önemli isimlerinden Duran Soyuğur’un vefat ettiği bildirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun yaptığı açıklamada “Duran Soyuğur abimiz bizim için ve ülke siyaseti için çok önemli bir isimdi. Allah rızası için görev almaktan hiç kaçınmayan bir büyüğümüzdü. Ömrünü Milli Görüş davasına adamış malıyla canıyla cihat etmiş büyük bir mücahit idi. Maalesef kanser nedeniyle vefat etti. Kendisini hiç unutmayacağız. Makamı cennet-i ala olsun. Cenazesi Cuma namazının ardından Hulusi Akar Camii’den kaldırılacak. Mevla rahmeti ile muamele eylesin.” dedi.

DURAN SOYUĞUR KİMDİR?

Duran Soyuğur 1950 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de yapan Soyuğur, yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Saadet Partisi İl Başkanı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olan Soyuğur, 2007-2011-2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu.