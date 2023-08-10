Saadet Kayseri'den Akbelen mesajı

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Akbelen’den gelen vatandaşları konuk etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Mahmut Arıkan insanlık için, ağaçlar için, suyun tükenmemesi için Akbelen’deki faaliyetlerin durdurulması gerektiğini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Muğla ili, Milas ilçesi İkizköy mahallesi sınırları içinde bulunan Akbelen Ormanı, ormanı çevreleyen köylerin yaşam alanları, tarım alanları ve zeytinlikler sadece 4 yılda tükenecek bir kömür rezervi için yok ediliyor. İkizköylüler 2019 yılından beri yürüttükleri idari ve hukuki mücadele ve son iki yıldır sürdürdükleri çadır nöbeti ile Akbelen Ormanını ve tarım topraklarını, havayı, suyu ve toprağı durmaksızın genişleyen kömür madenine ve bölgedeki termik santrallere karşı korumaya çalışıyor. İkizköylüler açtıkları altı dava ile hukuki olarak haklarını ararken, bir yandan da ormanda hukuk dışı bir kesimi önlemek için tam 738 gün boyunca çadırda nöbet tuttu. Bütün bu çabalara rağmen Orman Genel Müdürlüğü’nün emri ile 24 Temmuz 2023 günü sabah saat 05.45’te kolluk kuvvetlerinin eşliğinde alana giren kesimciler, binlerce ağacı 10 gün gibi kısa bir sürede yok ettiler. Mevcut durumda İkizköylüler Akbelen Ormanının toprağını, ağaçlar dışındaki bitki örtüsünü, hayvanlarını korumak ve ormanın madene tahsisini önlemek üzere mücadeleye devam etmektedirler.” dedi.

100 BİN İNSANIN SU İHTİYACINA BEDEL

Mahmut Arıkan, “40 yıllık süreçte yürütülen açık ocak maden kömür madeni işletmeciliği ile 55 bin dönümün üzerinde arazi tamamen yok edildi. Bunun %50’si orman alanı, geri kalanların çoğunluğu ise verimli tarım arazisi ve zeytinliklerden oluşuyordu. Bugüne kadar Muğla’da (Yatağan ve Milas’ta) 8 köyün tamamı, 4 köyün büyük bölümü, 11 köyün ise bir kısmı yok edildi. Değirmendere’nin suyunun ağır metaller açısından “III. Sınıf - Kirlenmiş Su” kategorisinde olduğu üniversite laboratuvarlarında yapılan testlerle kanıtlandı. Bunun sonuçlarına katlanmak istemiyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki bu durum nedeniyle kışın 500 bin, yazın ise 1,5 milyon nüfusa ulaşan Bodrum için su varlıklarının üçte birini kaybetmek anlamına gelmektedir. Sadece Yeniköy Termik Santrali bir yılda 100.000 insanın su ihtiyacını tek başına tüketmektedir.

Milas ilçesinin toplam yüzölçümünün 10’da biri tek bir şirkete tahsis edilmiş durumda. 40 bin zeytin ağacı kesilerek ortadan kaldırması planlamaktadır. Sağlık ve Çevre Birliği’nin çalışmasına göre, eğer Akbelen Ormanı kömür madenine verilir ve santraller lisans süreleri boyunca (2063 yılına kadar) çalıştırılırsa toplamda 13.500 kişinin daha erken ölümüne yol açacak. Bu ve bunun gibi sayabileceğimiz onlarca sebep nedeniyle Akbelen’deki katliam ivedilikle durdurulmalıdır.” açıklamasında bulundu.