"'Saadet' bizle gelecek"

Saadet Partisi Melikgazi Teşkilatı kasım ayı ilçe divan toplantısı SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan’ın katılımı ile icra edildi. Programda konuşan Arıkan ülke gündemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken ilçe başkanı Vacit Kip ilçe çalışmalarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri'nin Melikgazi İlçe Başkanı Vacit Kip, “Biz yüzler gülene kadar sloganının altını dolduran hamlelerimizi başlattık. Özellikle bu ay içerisinde teşkilat başkanımızın önderliğinde mahalle çalışmalarımıza yoğunlaştık. 14 mahallede toplantımızı icra ettik. Bu toplantıları düzenli halde yapma gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz mahalle çalışmaları idi. Bugün itibariyle yeterli değilse de önemli bir sayıda mahallede toplantılarımızı icra ediyor, çalışmalarımızı yapıyoruz. Her hafta mahalle çalışmalarımızın sayısını artırmaya da devam ediyoruz. Sahada çalıştıkça şunu görüyoruz, Türkiye iyi yönetilemediği gibi, Kayseri ve Melikgazi de iyi yönetilemiyor. Kayseri’nin altyapısında ciddi sorunlar var. Ulaşım konusunda vatandaşımız ciddi sıkıntılar çekiyor. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Hırsızlık ve adli vakalar had safhaya ulaşmış. Kısacası milletimizin yüzü gülmüyor. Biz halkımızın yüzü gülene kadar azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kip, “Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz genel kongremizde oluşan heyecan ile ve millet ittifakının halkımızda uyandırdığı umut ve coşku ile var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. Rehavete kapılmayacağız. Daha fazla çalışacağız. Seçime kadar şahıs şahıs, mahalle mahalle, bölge bölge anlatacağız.” açıklamasında bulundu.