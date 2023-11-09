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Rüzgar Enerji Santralleri'ne 233 milyar TL'lik yatırım

GÜNDEM 09.11.2023, 10:12
Rüzgar Enerji Santralleri'ne 233 milyar TL'lik yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rüzgar sektörünün nabzını tutan TÜREK'te yaptığı konuşmada teşvik sistemi kapsamında Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımlarına bugüne kadar toplam 388 teşvik belgesi düzenlediklerini ve bu kapsamda 233 milyar lirayı aşan sabit yatırımın önünü açtıklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) -Rüzgar sektörünün nabzını tutacak “12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi” (TÜREK) bu yıl “Rüzgarın Yüzyılı” mottosuyla, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları İstanbul’da buluşturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, RES'te 233 milyar lirayı aşan sabit yatırımın önünü açtıklarını duyurdu.

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) organizasyonunda, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “12. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi”nde(TÜREK) konuştu. Kongrenin; yenilenebilir enerji teknolojilerinde Türkiye’nin daha güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılması için kritik öneme sahip ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirilen atılımlara katkı sağlayacağını belirten Bakan Kacır,  geçen yıl yüzde 9 büyüyerek 906 Gigawatt’a ulaşan dünya rüzgâr enerjisi kapasitesinin, 2030 yılında 2 Terawatt'ı aşmasının öngörüldüğünü söyledi.

2002’de üretilen ilk yerli kanatla serüveni başlayan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Sanayi; kule, kanat ve jeneratör gibi türbin ana aksamının yerli olarak üretildiği, bugün yaklaşık 25 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği, yıllık 1,5 milyar avroluk ciroya sahip, üretilen her 4 üründen 3’ünü 52’den fazla ülkeye ihraç eden dev bir sanayi haline dönüştüğünü ifade eden Bakan Kacır, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi alanındaki mevcut kabiliyetlerini ve gelecek projeksiyonunu hep birlikte istişare edeceklerini ve bu kongre sayesinde de hem dünyanın, hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar için önemli bir iş birliği platformu oluşturacağını belirtti. 

Batarya, güneş, hidrojen, rüzgar enerjisi teknolojileri gibi bir çok alanda kıyasıya bir rekabet söz konusu olduğuna dikkati çeken Bakan Kacır,  Türkiye'nin coğrafi konumu ve iklim özellikleri bakımından rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendrerek, temiz enerji projelerine yatırım yaparak 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. 

388 YATIRIMA TEŞVİK

Bakanlık olarak bugüne kadar; teşvik sistemimiz kapsamında Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımlarına bugüne kadar toplam 388 teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Bakan Kacır, "Bu kapsamda 233 milyar lirayı aşan sabit yatırımın önünü açtık. Bu yatırımlarla birlikte türbin kulesi, makine ve bağlantı ekipmanı imalatı yatırımları için ise toplam 53 teşvik belgesi ile 8 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında rüzgâr enerjisi teknolojileri alanında 118 projeye toplam 405 milyon lira doğrudan destek sağladık. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İzleme ve Tahmin Sistemi Projesi (RİTM) ile ülkemizdeki tüm rüzgâr santrallerini anlık olarak izleme ve üretim tahminlerini sistem operatörlerine dinamik olarak sunma yetkinliğini kazandırdık. Bakanlık olarak, katma değerli üretimin artırılması amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı hayata geçirdik.  Program kapsamında, rüzgâr türbinlerinde kullanılan bağlantı ekipmanlarının, ileri döküm teknolojisi kullanılarak yerli ve milli imkânlarla üretilmesini sağlayan bir projeyi destekleyerek 425 milyon lira bütçeli yatırımın önünü açtık" diye konuştu.

Devletin sağladığı tüm destek ve teşviklerle birlikte; yerli rüzgâr enerjisi sanayimizin gelişmesini ve üreticilerimizin Avrupa’nın önemli tedarikçileri arasında yerlerini almasını sağladıklarını anlatan Bakan Kacır, "Ülkemizin rüzgâr enerjisi ekipmanı üretimindeki mevcut konumunu daha da ileri taşıyacak milli rüzgâr türbini markamızı çıkaracağız.Ülkemize değer katan yatırımcıları, katma değer üreten Ar-Ge projelerini kısaca bugüne kadar taş üstüne taş koyan herkesi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. 2002 yılında, rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. Şimdi ise 12 Gigavat’lık rüzgâr gücü ile dünyada 12, Avrupa’da 5’inci sıradayız. 100’ün üzerinde yerli ve yabancı yatırımcıyla birlikte inşa ettiğimiz 280 santraldeki 4 bini aşkın türbin ile ülkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 11’ini rüzgârdan sağlıyoruz. Rüzgâr enerjisi alanında gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız atılımlarla, 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimize ulaşacak, üretimin kalbi enerji sektöründe her geçen gün bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

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