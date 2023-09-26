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Rusya'ya seyir halinde olan gemi Türkeli açıklarında arıza yaptı

GÜNDEM 26.09.2023, 09:26
Rusya'ya seyir halinde olan gemi Türkeli açıklarında arıza yaptı

İstanbul Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan ASCALON adlı gemi Türkeli Fener açıklarında makine arızası yaptı. 6 saat içerisinde gemiye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü 'ne bağlı ekipler, Türkeli Demir Sahası'na yedekleme operasyonunu başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tuzla’dan Rusya’ya seyir halinde olan ASCALON adlı gemi, Türkeli Feneri 35 mil açığında saat: 02.30’da makine arızası yapt. Yardım talep eden gemiye KURTARMA-9 Römorkörü gönderilirken, saat 08.10 itibariyle kazazede gemiye ulaşılabildi.

Gemide, 16 personel olup sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Ekipler, gemi için Türkeli Demir Sahası’na yedekleme operasyonu başlattı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1706546779712282885

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