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Rusların Türkiye'de konut yatırımı sürüyor

GÜNDEM 17.01.2023, 16:35
Rusların Türkiye'de konut yatırımı sürüyor

Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Satışlarda İstanbul 259 bin 654 konut satışı ile en yüksek paya sahip il olurken, konut satış sayısının en az olduğu il Ardahan oldu. Yabancılara konut satışında ilk 20'nin başını Rusyalılar çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde 2022 yılında 1 milyon 485 bin 622 konut satıldı

TÜİK, Aralık ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 konutun satışının gerçekleştiği Türkiye'de iller sıralamasında; İstanbul yüzde 17,5'lik paya sahip olarak 259 bin 654 konut satışı ile ilk sırada yer aldı.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve yüzde 8,5 pay ile Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konut ile Ardahan, 910 konut ile Hakkari ve 956 konut ile Bayburt oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE ARALIK AYINDA 207 BİN 963 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu.

İpotekli konut satışları 21 bin 796 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 971'i; 2022 yılındaki ipotekli satışların ise 77 bin 141'i ilk el satış olarak gerçekleştirirken, diğer satış türleri sonucunda 186 bin 167 konut el değiştirdi.

YABANCILARA 2022 YILINDA 67 BİN 490 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 oldu.

2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı ile Mersin izledi.

Uyruklara göre 2022 yılında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Rusya Federasyonu vatandaşları 2022 yılında Türkiye'den 16 bin 312 konut satın aldı. Rusya Federasyonu'nu 8 bin 223 konut ile İran vatandaşları ve 6 bin 241 konut ile Irak vatandaşları izledi. Türkiye'de 2022 yılında kadınlar 484 bin 654, erkekler 821 bin 132 konut satın aldı.

Uyruklara göre konut satışı, ilk 20 ülke, 2022  YILI________ Uyruklara göre konut satışı, ilk 20 ülke, Aralık 2022

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