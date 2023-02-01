Rus gazeteciler Hatay'da

Rusya’nın seçkin gazetecileri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın konuğu olarak kentte tarihi ve turistik yerleri gezdi.HATAY (İGFA) - Rus gazetecilerle Başkan Savaş’ın, Büyükşehir Belediyesine ait Gastronomi Evinde yaptığı görüşmeye Hatay’ın yerel basın ve ulusal ajansların temsilcileri de katıldı.

Hatay’ın tanıtımı için birkaç yıl önce Rusya’ya gittiklerini söyleyen Savaş, Rus yetkililerin pandemi sebebiyle Hatay’a gelemediğini ve turizm konusundaki çalışmaların sekteye uğradığını ama artık projelerin kaldığı yerden devam etmesi için çalıştıklarını anlattı.