RUMELİSİAD geleceğe 'Minia Rumeli' ile köprü oluyor

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, başarılı çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk faaliyetleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitime büyük önem veren RUMELİSİAD, ‘Sosyal, Kültürel ve Eğitim Etkinliği’ projesine başladı.BURSA (İGFA) - Balkanlar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratan RUMELİSİAD, ‘Sosyal, Kültürel ve Eğitim Etkinliği’ projesine başladı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de katkıları ile RUMELİSİAD Sosyal, Kültürel ve Eğitim Etkinliği projesine başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında çalışmalara başladıklarını belirten Alp, bu çerçevede ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Alp, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer–Atıcılar Orta Okulu öğrencilerini RUMELİSİAD’da ağırladıklarını dile getirerek, “Öğrencilerimizi dernek bahçemizdeBursa’nın Balkan temalı ilk ve en büyük Minia parkında ağırladık ve Minia Rumeli eserleri ile buluşturduk.Balkanlar coğrafyasında bulunan önemli Türk-İslam Eserlerinin 1/25 ölçekli minyatürlerinin bulunduğu parkımızda çocuklar, rehber eşliğinde ilk olarak yekpare mermerden ve özel CNC makineleri ile işlenmiş Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini ve ardından yüzyıllara dayanan Balkan tarih ve kültür mirasımıza ait yapıları gezerek haklarında bilgi aldılar” dedi.

Proje ile toplumsal farkındalık ve yarar sağlama amacında olduklarının altını çizen Alp, “Projemizle gençlerimizin geleceğe daha aydınlık bakabilmesi için geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Bursa'nın farklı semtlerinde bulunan okullardan öğrencilerimizi derneğimizdemisafir etmeye devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve en iyi eğitim imkanına kavuşmalarına katkıda bulunmak. Bu tür projelerle gençlerimizin yanında yer almaya ve onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.