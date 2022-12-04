Rumeli ve Balkan camiasının temsilcileri İstanbul'da buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli ve Balkan camiasından Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rumeli ve Balkan camiasından Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri ile TBMM İstanbul Ofisi'nde bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli ve Balkan camiasını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rumeli ve Balkan camiasını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları'nın güzide temsilcileri ile TBMM İstanbul Ofisimizde hasret giderip, gönül coğrafyamızdaki gelişmeleri değerlendirdik. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”